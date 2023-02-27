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5 katlı bina böyle çöktü! Malatya'da DEPREM ANI kamerada

İHA
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Giriş: 27.02.2023 14:18
Güncelleme:27.02.2023 14:34
Son dakika haberi... Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen 5.6'lık depremde 5 katlı binanın çökme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
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