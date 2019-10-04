40 yıllık dram! Müge Anlı canlı yayında DNA testi sonuçlarını açıkladı |Video

Türkiye onları konuştu, sonucunu meraka bekledi. Gülizar hanım 40 yıl önce kaybolan kızını bulmak için ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. İzmir'de yaşayan Sevgi hanım canlı yayında anlatılanlara göre programa başvuruda bulundu ve "Gülizar hanımın kızı ben olabilirim" dedi. Bunun üzerine anne-kız olabileceği iddia edilen DNA testi örnekleri alındı. 40 yıllık dram son buldu mu? DNA testi sonucuna göre Sevgi hanım, Gülizar hanımın kızı mı? Soncu 4 Ekim Cuma günü Müge Anlı canlı yayında açıkladı. İşte canlı yayında yaşanan o anlar...