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4 kişinin öldüğü kazada çarpıcı ayrıntı! Direksiyon başında kalp krizi nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 12:58
Bursa'da dün meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan beton mikseri şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Peki direksiyon başında kalp krizi nasıl anlaşılır? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’in konuğu olan kardiyoloji uzmanı Dr. Mustafa Kınık verdi.
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Direksiyon başında kalp krizi nasıl anlaşılır?
Direksiyon başında kalp krizi nasıl anlaşılır?
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