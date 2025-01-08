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4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 01:05
Siirt'in Eruh ilçesindeki Piran Vadisi'nde sürüden ayrılan keçi, kayalıklarda mahsur kaldı. Keçisini kendi imkanlarıyla kurtaramayacağını anlayan Yılmaz Kaya, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi (ERKUT) ve Çırpılı Karakolu jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dik ve zorlu arazide tırmanış yaparak keçiyi 1.5 saat süren çalışmanın ardından kurtararak sahibine teslim etti. Kaya, ekiplere teşekkür etti.
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4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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