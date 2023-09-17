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4 dedektif Yasemin Gündoğan'ın peşinde! 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 08:54
Almanya'da çalıştığı şirketten 230 milyon TL'lik vurgun yaparak ayrılan Yasemin Gündoğan'ın bulunması için Alman sigorta şirketi konusunda uzman olan 4 İspanyol dedektifi Türkiye'ye gönderdi. Dedektifler Yasemin'in İzmir Çeşme'de 2 villa satın aldığını tespit ederken, konteyner dolusu parayı da Türkiye'ye nasıl soktuğu tespit edildi.
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