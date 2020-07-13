13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları '3'te 1' kuralı unutuldu! Halk otobüsünde balık istifi yolculuk!

'3'te 1' kuralı unutuldu! Halk otobüsünde balık istifi yolculuk!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2020 10:00
Güncelleme:13.07.2020 10:04
Hadımköy'de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı. Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti. Tıklım tıklım dolu otobüs, kameralara böyle yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği ekipleri 3'te 1 kuralına uygun olacak şekilde toplu taşımada yolcu taşımacılığı denetimlerine devam ediyor.

Hadımköy Yolu'nda halk otobüslerinde denetimler yapan ekiplerinin sınırlı yolcu taşıma kuralına uyulmadığını belirledi. Durdurulan bir halk otobüsünden toplam 48 yolcu çıktı. Halk otobüs sürücülerine İl Hıfzıssıhha Kanununa uymamaktan tutanak en fazla verilecek ceza 3 bin 150 Türk Lirası olacak şekilde tutanak düzenlendi.

Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti.

Halk otobüsünde balık istifi yolculuk!
Halk otobüsünde balık istifi yolculuk!
Artvin'de sel ve heyelan: 1 ölü 3 kayıp
Artvin'de sel ve heyelan: 1 ölü 3 kayıp
Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
Şiddetli sağanak ve sel uyarısı
Şiddetli sağanak ve sel uyarısı
Sahte hemşire! Ünlü isimlerin...
Sahte hemşire! Ünlü isimlerin...
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bu rakamlar her an artabilir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bu rakamlar her an artabilir
Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü
Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü
Heybeliada'da yangın
Heybeliada'da yangın
Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu
Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu
Şehit olduğu içime doğdu
"Şehit olduğu içime doğdu"
CHP'li isim yeğeniyle tartışan genci dövdürdü
CHP'li isim yeğeniyle tartışan genci dövdürdü
Van Gölü’nden acı haberler gelmeye devam ediyor!
Van Gölü’nden acı haberler gelmeye devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster