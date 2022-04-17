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30 sektörde fiyat denetimi

A Haber
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Giriş: 17.04.2022 15:39
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele ve KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için saha çalışmaları hızlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri yaklaşık 30 sektörde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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30 sektörde fiyat denetimi
30 sektörde fiyat denetimi
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