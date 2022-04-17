17 Nisan 2022, Pazar
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30 sektörde fiyat denetimi
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele ve KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için saha çalışmaları hızlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri yaklaşık 30 sektörde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.