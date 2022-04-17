Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele ve KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için saha çalışmaları hızlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri yaklaşık 30 sektörde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN