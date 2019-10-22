3 yaşındaki minik kızın acı ölümü

Büyükçekmece’de annesiyle birlikte caddede yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan annesinin elinden bir anda fırlayarak yola atladı. Üzerinden servis arabası geçen minik kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesinin elinden bir anda yola fırlayan küçük kızın aracın altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.