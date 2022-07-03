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3 Temmuz hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 3 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu.
İstanbul ve Ankara için yağmur bekleyenler bir süre sıcak havaların etkisi altında kalacak. Meteoroloji, Karadeniz'de yağışlı havaların devam edeceğini açıkladı. Birçok ilde sağanak beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Yurdun Doğu ve Akdeniz kesimlerinde ise güneşli hava hakim olacak.