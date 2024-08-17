3 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Ekiplerden Manisa, İzmir ve Bolu'daki yangınlara yoğun müdahale...

Türkiye Manisa, Bolu ve İzmir'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, ekipler yoğun bir şekilde alevlere müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin konuşurken "Eceabat'taki yangının kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. İzmir Bayraklı'da yangın yerleşim yerlerine sıçrarken "Evleri boşaltın" çağrısı yapıldı. İzmir Valisi Elban bölgede bazı evlerin yandığını ifade etti. Bugün ülke genelinde 47 yangının çıktığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bolu'daki yangın tarladaki anızın yakılmasından çıktı. İlgili kişiler gözaltına alındı." dedi. Öte yandan İzmir Karşıyaka'daki alevler Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 900 kişinin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika yaşananlar...