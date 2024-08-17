17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Ekiplerden Manisa, İzmir ve Bolu'daki yangınlara yoğun müdahale...

3 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Ekiplerden Manisa, İzmir ve Bolu'daki yangınlara yoğun müdahale...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2024 09:41
Türkiye Manisa, Bolu ve İzmir'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, ekipler yoğun bir şekilde alevlere müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin konuşurken "Eceabat'taki yangının kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. İzmir Bayraklı'da yangın yerleşim yerlerine sıçrarken "Evleri boşaltın" çağrısı yapıldı. İzmir Valisi Elban bölgede bazı evlerin yandığını ifade etti. Bugün ülke genelinde 47 yangının çıktığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bolu'daki yangın tarladaki anızın yakılmasından çıktı. İlgili kişiler gözaltına alındı." dedi. Öte yandan İzmir Karşıyaka'daki alevler Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 900 kişinin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika yaşananlar...
Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık!
Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık!
Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu?
Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu?
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor!
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor!
Fenerbahçe sorusu Milyoner’e damga vurdu!
Fenerbahçe sorusu Milyoner'e damga vurdu!
A Haber yangın bölgesinde!
A Haber yangın bölgesinde!
Kars’ta yaban mersini hasadı
Kars'ta yaban mersini hasadı
17 Ağustos depreminin 25. yılı
17 Ağustos depreminin 25. yılı
130 milyonluk yalı soygununda yeni gelişme
130 milyonluk yalı soygununda yeni gelişme
İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu kavga
TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga
Ankara’da aromatik bitki ve meyve üretimi
Ankara'da aromatik bitki ve meyve üretimi
YKS şampiyonları yine Medipol’ü tercih etti
YKS şampiyonları yine Medipol’ü tercih etti
Daha Fazla Video Göster