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3 bölge için sağanak uyarısı

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 17:44
Meteoroloji Akdeniz Bölgesi ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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