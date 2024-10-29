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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hangi yollar trafiğe kapalı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hangi yollar trafiğe kapalı?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 08:47
Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, bugün hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar neler? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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