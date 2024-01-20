28 gol, 42 asist! Beşiktaş'tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Beşiktaş, ön liberoya takviye yapma planları doğrultusunda 35 yaşındaki deneyimli bir futbolcuyla ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Rennes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp yıldız futbolcuyla transfer görüşmeleri yapma kararı aldı. Bu hamle, Beşiktaş'ın orta saha gücünü artırmak ve tecrübeli bir oyuncunun liderliğinden faydalanmak amacını taşıyor.