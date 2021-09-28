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28 eylül 2021 İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.09.2021 10:22
İstanbul’un trafik çilesi bitmiyor. İllerine ve okullarına gitmek isteyen İstanbullular yüzde 65 seviyenin üzerinde seyreden yoğunlukta mücadele ederken ana halterde yoğunluk giderek artıyor. Megakent İstanbul haftanın ilk mesai gününe yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? A Haber muhabir Çağdaş Evren Şenlik detayları canlı yayında aktardı.
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