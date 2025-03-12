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274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti

274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 14:54
Güncelleme:12.03.2025 14:54
Mısır'dan Yalova'daki tersaneye bakım için giden 274 metre uzunluğunda, 81 bin 85 groston ağırlığında Belize bayraklı 'Trend' isimli tanker, Ege Denizi'nden saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'IRAKLIS Z' isimli römorkör tarafından yedeklenerek çekilen tanker, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle 'Kurtarma-14', 'Kurtarma-19', 'Kurtarma-20' isimli römorkörler eşlik etti. Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.
274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti
274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti
274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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