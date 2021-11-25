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25 Kasım Perşembe KOVİD-19 tablosu açıklandı! 1 günde 222 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 Perşembe günü itibariyle Kovid-19 aşılama verilerini açıkladı: "2 doz aşılamada ilk sırada yüzde 84,6'la Ordu. En düşük 2 doz aşılama yüzde 56,3'le Şanlıurfa oldu"
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" dedi.