23 yıl sonra Erdoğan’a başörtüsü teşekkürü! Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu duygularını A Haber’e anlattı: O teşekkür bütün kadınlar adına edildi

Başkan Erdoğan'ın Antalya'da katıldığı Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programındaki gözleriyle gündem olan Akademisyen Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu o gün ki duygularını A Haber'e anlattı. Başörtüsü özgürlüğünden dolayı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN