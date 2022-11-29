29 Kasım 2022, Salı
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21 yaşındaki Seda Nur 5 gündür kayıp! Acılı anne: Gelmezsen ölürüm, sabrım tükendi
Antalya Gazipaşa’da 5 gün önce halasının evinde ayrılıp, geri dönmeyen 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ'ın annesi Zülfü Uludağ, kızına seslendi. Acılı anne kızına ‘dön’ çağrısı yaparken "Sen benim evladımsın, canımsın, ciğerimsin. Sensiz dayanamam. Sen gelmezsen ölürüm. Bir an önce gelmeni istiyorum. Sabrım tükendi" ifadelerini kullandı.