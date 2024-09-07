2025’te ’esnek çalışma’ hayata geçecek!

Açıklanan orta vadeli programa göre, 2025'in ilk çeyreğinde esnek çalışma modelleriyle ilgili mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek. Sonrasında da sosyal güvenlik sistemi baştan aşağıya masaya yatırılacak.

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