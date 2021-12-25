25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2021’in en çok izlenen videosu Türkiye’den

2021’in en çok izlenen videosu Türkiye’den

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2021 09:12
Önce Türkiye, ardından da tüm dünya onu bir ambulansın peşinden koşarken çekilen görüntüleriyle tanıdı. O görüntüler 2021 yılında dünyada çapında en çok izlenen video oldu. Peki bu sevimli köpek, ambulansın peşinden neden koşuyordu? İşte detaylar ve o video...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2021’in en çok izlenen videosu Türkiye’den
2021’in en çok izlenen videosu Türkiye’den
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Küçükçekmece’de çatışma, ortalık savaş alanına döndü
Küçükçekmece’de çatışma, ortalık savaş alanına döndü
Fener Rum Patriği, Kovid-19’a yakalandı
Fener Rum Patriği, Kovid-19'a yakalandı
Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar etti
Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar etti
Akrabanım deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
Ankara’da yol çalışmasında göçük!
Ankara'da yol çalışmasında göçük!
Deniz ile Aktan arasındaki velayet davasında karar çıktı
Deniz ile Aktan arasındaki velayet davasında karar çıktı
Eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu!
Eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu!
Erciyes’te kayak sezonu açıldı! Kış tatilcileri akın etti
Erciyes’te kayak sezonu açıldı! Kış tatilcileri akın etti
Çağın hastalığı! Her geçen gün artıyor
Çağın hastalığı! Her geçen gün artıyor
Temizlik işçisi para dolu cüzdanı emniyete verdi
Temizlik işçisi para dolu cüzdanı emniyete verdi
Daha Fazla Video Göster