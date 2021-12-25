25 Aralık 2021, Cumartesi
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2021’in en çok izlenen videosu Türkiye’den
Önce Türkiye, ardından da tüm dünya onu bir ambulansın peşinden koşarken çekilen görüntüleriyle tanıdı. O görüntüler 2021 yılında dünyada çapında en çok izlenen video oldu. Peki bu sevimli köpek, ambulansın peşinden neden koşuyordu? İşte detaylar ve o video...