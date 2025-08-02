02 Ağustos 2025, Cumartesi
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2 kişi freni boşalan araçtan saniyelerle kurtuldu
Olay, Gölbaşı Cumhuriyet Caddesi Seymenler Mahallesi Eymir Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki hafif ticari aracın freni boşaldı. Kontrolünden çıkan araç geri kayarak aşağı doğru inmeye başladı. Geri geri gelen aracı fark eden, iki kişi son anda kaçtı. Araç bir pastanenin duvarına çarparak durdu. Olay maddi hasar ile atlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.