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1999’un simge fotoğrafını çekmişti… Depremde kaybettiği ailesini arıyor

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Giriş: 02.03.2023 08:39
99 depreminin simge fotoğraflarından birini çekti. Çeken de foto muhabiri Abdurrahman Antakyalı'ydı. Antakyalı bugünlerde tarifsiz bir acı yaşıyor. Birçok depreme gazeteci olarak tanıklık eden Antakyalı, asrın felaketinde akrabalarını kaybetti. Kayıp olan kuzeni ve ailesine ulaşmaya çalışıyor.
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