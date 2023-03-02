02 Mart 2023, Perşembe
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1999’un simge fotoğrafını çekmişti… Depremde kaybettiği ailesini arıyor
99 depreminin simge fotoğraflarından birini çekti. Çeken de foto muhabiri Abdurrahman Antakyalı'ydı. Antakyalı bugünlerde tarifsiz bir acı yaşıyor. Birçok depreme gazeteci olarak tanıklık eden Antakyalı, asrın felaketinde akrabalarını kaybetti. Kayıp olan kuzeni ve ailesine ulaşmaya çalışıyor.