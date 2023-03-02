1999’un simge fotoğrafını çekmişti… Depremde kaybettiği ailesini arıyor

99 depreminin simge fotoğraflarından birini çekti. Çeken de foto muhabiri Abdurrahman Antakyalı'ydı. Antakyalı bugünlerde tarifsiz bir acı yaşıyor. Birçok depreme gazeteci olarak tanıklık eden Antakyalı, asrın felaketinde akrabalarını kaybetti. Kayıp olan kuzeni ve ailesine ulaşmaya çalışıyor.

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