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19 yaşında Müslüman oldu! 5 senedir Türkiye’de yaşıyor

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 15:00
Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ertan Tuna ve Ömer Er'in görüntüleriyle ekranlarınıza ilginç hikayeleri geliyor...
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