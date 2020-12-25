26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2020 22:51
Güncelleme:25.12.2020 22:55
Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşısının pazar gecesi Türkiye'ye gönderilmek üzere Çin'den yola çıkacağını sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Aşıyla ilgili merak edilen sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, 18 yaşın altındakiler için aşılama süreci nasıl işleyeceğini anlattı.
29 köpek bu halde bulundu
29 köpek bu halde bulundu
Covid-19 verileri açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti
Covid-19 verileri açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti
Avcıların bu görüntüleri tepki çekti
Avcıların bu görüntüleri tepki çekti
Şanlıurfa'daki katliam anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki katliam anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı!
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı!
Elazığ depreminden ilk görüntüler
Elazığ depreminden ilk görüntüler
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Dağ keçisinin karda zor anları!
Dağ keçisinin karda zor anları!
Bu kare çekildi! Gözlerini açamadılar
Bu kare çekildi! Gözlerini açamadılar
18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak?
18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak?
Turizm cennetinde su çilesi!
Turizm cennetinde su çilesi!
Daha Fazla Video Göster