18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşısının pazar gecesi Türkiye'ye gönderilmek üzere Çin'den yola çıkacağını sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Aşıyla ilgili merak edilen sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, 18 yaşın altındakiler için aşılama süreci nasıl işleyeceğini anlattı.