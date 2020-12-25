- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşısının pazar gecesi Türkiye'ye gönderilmek üzere Çin'den yola çıkacağını sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Aşıyla ilgili merak edilen sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, 18 yaşın altındakiler için aşılama süreci nasıl işleyeceğini anlattı.