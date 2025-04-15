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18 yaşındaki Zilan binlerce mavi akrep besliyor! Akrep zehrini sağıp tüketiyor

18 yaşındaki Zilan binlerce mavi akrep besliyor! Akrep zehrini sağıp tüketiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 11:24
Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Zilan Özdemir, küçük bir odanın içerisinde 3 bin adet mavi akrep yetiştiriyor. Özellikle kanser tedavisi ve nörolojik hastalıklar için umut vadeden akrep zehrini her hafta sağarak tüketen Zilan Özdemir, akreplerden sağdığı zehri küp şekerin üzerine damlatarak haftada bir defa olmak üzere tüketiyor.
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18 yaşındaki Zilan binlerce mavi akrep besliyor! Akrep zehrini sağıp tüketiyor
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