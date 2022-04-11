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17 yaşındaki Cemile’nin ölümünde yeni ayrıntılar! Birlikte olacağını öğrenince korkunç planı yapmış...

DHA
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Giriş: 11.04.2022 12:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen sene Sultangazi ilçesinde katledilen 17 yaşında Cemile Şenel ile ilgili yürütülen soruşturmada iddianameyi hazırladı. İddianamede zanlı Nusret Tekin'in, evine çağırdığı Servet Sürücü'ye ateş ettiği, seken kurşunun da talihsiz Cemile'ye isabet ederek hayatını kaybetmesine olduğu ifade edildi. Nusret Tekin'in Cemile Şenel’i uyuşturucu kuryesi olarak kullandığı bildirilen iddianamede, zanlıyla ilgili dört farklı suçtan iki defa ağırlaştırılmış müebbet ve 23 seneye kadar hapis cezası istendi.
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