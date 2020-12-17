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17 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ağır hasta ve yeni vaka sayısı düşüşe geçti

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Giriş: 17.12.2020 19:25
Güncelleme:17.12.2020 19:26
Son dakika haberleri... Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27.515 oldu. Öte yandan uzun bir sürenin ardından ağır hasta sayısından ciddi bir düşüş görüldü. İşte 17 Aralık koronavirüs tablosunun tüm detayları...

17 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştığı mesajda;

KISITLAMALAR NETİCE VERMEYE BAŞLADI

"Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

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