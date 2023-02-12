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160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 19:53
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken depremden tam 160 saat sonra Aysima ismindeki 10 yaşındaki küçük çocuk enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Aysima'nın ilk isteği ise kek oldu.
160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima
160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima
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