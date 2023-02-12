12 Şubat 2023, Pazar
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160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken depremden tam 160 saat sonra Aysima ismindeki 10 yaşındaki küçük çocuk enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Aysima'nın ilk isteği ise kek oldu.