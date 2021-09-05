16 yaşındaki Tuana’nın ailesi perişan! 5 gündür haber yok

Kocaeli Darıca’da ikamet ededen 16 yaşındaki Tuana Kılıç, 5 gün önce yanına biraz para alarak kayıplara karıştı. Bu durum karşısında dağılan aile her yerde kızlarını arıyor.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kenan ile Emine Kılıç çiftinin 2 çocuğundan en büyükleri olan 16 yaşındaki Tuana Kılıç, 1 Eylül Çarşamba günü evinden biraz para alarak kayıplara karıştı. Genç kızın evden kaçtığını anlayan aile, soluğu karakolda alarak kayıp ihbarı verdi.

Emniyet güçlerinin yaptığı teknik takibin akabinde genç kızın telefonunun en son 2 Eylül Perşembe günü Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesinde sinyal verdiği tespit edildi. 5 gündür perişan olan ve bakmadıkları sokak, mahalle kalmayan aile, bir an önce kızlarına sarılmayı bekliyor. Tuana'nın alıkoyulmuş olma olasılığından da endişelenen aile, kızlarını görenlerin en yakın karakola haber vermelerini istiyor.



"ŞÜPHELENDİĞİMİZ İNSANLAR VAR"

16 yaşındaki kızının Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında evden çıktığını söyleyen baba Kenan Kılıç, "O gün bu gündür kayıp, aranıyor. Kızımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. En son Beylikbağı civarında telefonundan sinyal alındığı yetkililer tarafından söyleniyor. Ama hala elimizde net bir şey yok. Polisler de bu iş için uğraşıyor ama bizim için tabii ki netice önemli. Özellikle İzmit Çocuk Şube çalışıyor fakat açıkçası bizim hala elimizde net bir veri yok. Sonuçta çocuğumuz bulunmadıysa bizim için her şey başladığımız noktadadır. 5 gündür ondan haber bekliyoruz. Açıkçası aramızda geçen hiçbir tartışma yok, hiçbir sıkıntımız yok. Ama çocukların en tehlikeli yaşları bu yaşlar. Birinin aklına girdiğini düşünüyoruz. Şüphelendiğimiz insanlar var. Biz de bunları yeni yeni öğreniyoruz. Kadıköy civarında olduğunu düşündüğümüz biri tarafından alıkoyulduğunu ya da onunla beraber gittiği ihtimali üzerinde duruyoruz. Tabii ki bunlar hala bizim için de net değil. İnşallah bulunur. Görenlerin, duyanların emniyeti ya da bizi kesinlikle aramasını istiyoruz. İyice düşünüp, net bir şekilde kesin olduğuna kanaat getirenlerin aramasını bekliyoruz ki yanlış yerlere yönlendirilmeyelim. Bir şekilde arıyoruz kızımızı" dedi.



"KIZIMIZ KAPALI AMA TANINMAMAK İÇİN SAÇINI AÇMIŞ OLABİLİR"

Kızının yanında bir miktar para ile ortadan kaybolduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Açıkçası durumunun ne olduğundan emin değiliz. Şu anda alıkoyuluyor mu bilmiyoruz. Çünkü giderken yanında bir miktar para da vardı. Şu anda bu para ve altından dolayı acaba alıkonuluyor mu? Bundan şüpheleniyoruz. Onun haricinde evden kendisi bilinçli gitmiş. Ama şu andaki durumundan çok emin değiliz. Yanına aldığı çok ufak tefek eşyalar var. Bavul niteliğinde bir şey yok. Ufak bir çanta, içine aldığı ufak birkaç şey, bunun dışında para ve altın var. Evden çıkarken üzerinde siyah diz altı boydan bir elbise, başında krem rengi bir eşarp vardı, ayağında terliğiyle birlikte çıkmış. Ama tabii şu anda açıkçası bu halde olmayabilir, farklı bir halde olabilir, farklı bir giyim şekliyle de olabilir. Normalde kızımız kapalı ama tanınmamak için saçını açmış olabilir. Her şey olabilir, bunları düşünmüş olabileceğini de düşünüyoruz. Vatandaşların biraz daha yüze bakarak bizlere geri dönmesini bekliyoruz. Sokak sokak biz de, yakınlarımız da arıyor. Bu eşkale uyan birilerini gören olursa polis merkezine haber vermelerini istiyoruz. Vicdanı olan herkesin duyarlı olup bize yardımcı olmasını istiyoruz."