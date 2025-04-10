10 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 16 yaş altına Instagram sınırları! Çocuklara canlı yayın yasağı
16 yaş altına Instagram sınırları! Çocuklara canlı yayın yasağı

16 yaş altına Instagram sınırları! Çocuklara canlı yayın yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2025 12:55
Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da küçük çocuklar için ilk büyük adım atılıyor. Instagram ve Facebook'u bünyesinde barındıran teknoloji devi Meta, 16 yaş altı kullanıcılar için yeni bir dönem başlatıyor. Artık ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapılamayacak, özel mesajlardaki güvenlik filtreleri kaldırılamayacak. Gerekçe, gençleri çevrimiçi risklerden korumak. Tabii yine en önemli görev ailelere düşüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
16 yaş altına Instagram sınırları! Çocuklara canlı yayın yasağı
Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
Köpek yavru kediye annelik yapıyor
Köpek yavru kediye annelik yapıyor
Minibüsün önünü kesip camları yumrukladı
Minibüsün önünü kesip camları yumrukladı
İzmir’de çevre katliamı
İzmir'de çevre katliamı
Tavuk döner skandalı
Tavuk döner skandalı
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Genç yazılımcının feci sonu!
Genç yazılımcının feci sonu!
Minguzzi’nin katilleri ne kadar ceza alacak?
Minguzzi’nin katilleri ne kadar ceza alacak?
Yan bakma cinayetinin görüntüleri
Yan bakma cinayetinin görüntüleri
16 yaş altına Instagram sınırları!
16 yaş altına Instagram sınırları!
Liseli cinayetinin perde arkasında ne var?
Liseli cinayetinin perde arkasında ne var?
Anne vahşeti! Kızını öldürüp intihar süsü verdi
Anne vahşeti! Kızını öldürüp intihar süsü verdi
Daha Fazla Video Göster