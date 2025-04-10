10 Nisan 2025, Perşembe
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16 yaş altına Instagram sınırları! Çocuklara canlı yayın yasağı
Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da küçük çocuklar için ilk büyük adım atılıyor. Instagram ve Facebook'u bünyesinde barındıran teknoloji devi Meta, 16 yaş altı kullanıcılar için yeni bir dönem başlatıyor. Artık ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapılamayacak, özel mesajlardaki güvenlik filtreleri kaldırılamayacak. Gerekçe, gençleri çevrimiçi risklerden korumak. Tabii yine en önemli görev ailelere düşüyor.