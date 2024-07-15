15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda neler yaşandığını gazi Semin Sağlam anlattı

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında kahramanlık destanı yazılan noktalardan biri de Atatürk Havalimanı’ydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan darbecilere karşı o gece süreci o noktadan yönetmişti. Kahramanlar o gece Atatürk Havalimanı’nı FETÖ’cülere teslim etmedi. 15 Temmuz gazisi Semin Sağlam yaşananları canlı yayında anlattı.

Semin Sağlam'ın A Haber muhabiri Barış Türel'e anlattıkları şöyle:

"15 Temmuz 2016 bizim için bir dönüm noktasıdır. Şu anda bulunduğumuz Atatürk Havalimanı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin büyük fedakarlığıyla tekrar öteritenin ele geçirildiği adeta destan yazıldığı yerlerden biridir. Ben de burada Devlet Konuk Evi tarafında apron kısmında gazi oldum. Başımdan yaralandım ve gazilik şerefine nail oldum. Burada bizim 2 tane şehidimiz var.

YERİMİZDE DURAMAZDIK

O gece evde rutin hayatımız devam ediyordu. Öğretmen arkadaşım beni arası ve darbe yapıldığını söyledi. Bundan sonra biz tabi ki yerimizde duramazdık. Vatanını ve milletini seven insanlar o gece sokaklara dökülerek bedenleri ile tanklara karşı durdular. Ben de bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

VATANI HAİNLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ

Bu aziz milleti yenemezsiniz. 15 Temmuz gecesi bunun açık bir ifadesi ispatıdır. Ben buradan tüm dünyaya haykırmak istiyorum. Bizler var olduğumuz sürece bizler ayakta durduğumuz sürece vatanımızı hainlere teslim etmeyeceğiz."