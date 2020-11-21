15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Son dakika haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor.