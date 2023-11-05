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Videolar Yaşam Videoları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Saat kaçta trafiğe açılacak? 5 Kasım Pazar bugün hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Saat kaçta trafiğe açılacak? 5 Kasım Pazar bugün hangi yollar kapalı, alternatifleri neler?

İHA
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Giriş: 05.11.2023 13:50
5 Kasım 2023 Pazar günü, İstanbul Valiliği tarafından 45. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yolların listesi resmi olarak duyuruldu. Bu etkinlik sebebiyle, şehirde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Pazar sabahı yola çıkacak olan İstanbullular detayları araştırıyor. Peki 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak?
5 Kasım Pazar hangi yollar kapalı, alternatifleri neler? 5 KASIM PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI, ALTERNATİFLERİ NELER?

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