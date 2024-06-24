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15 kişiye mezar olmuştu! Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu | İşte o bilirkişi raporu....

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 24.06.2024 08:54
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki 15 kişinin hayatına sebep olan yangınının bilirkişi raporu açıklandı. Buna göre yangının elektrik direğinden kaynaklı olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yumaklı, "Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi..
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