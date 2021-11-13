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14 yaşındaki Yağmur’a kamyonet çarptı, kaza anı kamerada

DHA
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Giriş: 13.11.2021 15:51
Bursa'da kamyonetin çarptığı Yağmur A. (14), yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Mahmud B. (49) yönetimindeki kamyonet, caddede kenarında yürüyen Yağmur A.'ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Yağmur A., kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağmur A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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