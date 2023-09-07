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125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!

DHA
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Giriş: 07.09.2023 11:34
Ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerindeki koi sazanlarını yediğini tespit etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı...
125 bin doları böyle yedi! 125 BİN DOLARI BÖYLE YEDİ!

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125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
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