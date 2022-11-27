27 Kasım 2022, Pazar
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116 yılık tarihi okul yeniden ayağa kalkıyor! 2. Abdülhamid Han’ın hediyesi eski günlerine kavuşacak
Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid Han’ın talimatlarıyla yaptırılan ve 1906 senesinde Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmet veren tarihi okul aslına uygun restore ediliyor.