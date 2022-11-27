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116 yılık tarihi okul yeniden ayağa kalkıyor! 2. Abdülhamid Han’ın hediyesi eski günlerine kavuşacak

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Giriş: 27.11.2022 11:16
Güncelleme:27.11.2022 11:16
Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid Han’ın talimatlarıyla yaptırılan ve 1906 senesinde Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmet veren tarihi okul aslına uygun restore ediliyor.
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