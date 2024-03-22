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11 ayın sultanına özel yemek tarifleri! Ustasından Patlıcan Kebabı ve Kalburabastı tarifi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 18:49
A Haber ekibi, iftar sofralarında farklı lezzetler denemek isteyenler için mutfağa girdi. Ustasından lezzet tüyolarını öğrendi. İşte fırında patlıcan kebabı ve ardından Ramazan sofralarını şenlendiren İzmir’in meşhur tatlısı kalburabastı tarifi…
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