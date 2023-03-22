22 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
11 ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor! Ramazan ayında nasıl beslenmeli?
11 ayın sultanı Ramazan ayı yarın başlıyor. İlk sahur bu gece yapılacak. Peki beslenme konusunda nelere dikkat etmeli? Ramazan boyunca beslenme nasıl olmalı? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan uzman diyetisyen Gözde Çelik verdi.