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11 ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor! Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:35
11 ayın sultanı Ramazan ayı yarın başlıyor. İlk sahur bu gece yapılacak. Peki beslenme konusunda nelere dikkat etmeli? Ramazan boyunca beslenme nasıl olmalı? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan uzman diyetisyen Gözde Çelik verdi.
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