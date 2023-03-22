11 ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor! Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

11 ayın sultanı Ramazan ayı yarın başlıyor. İlk sahur bu gece yapılacak. Peki beslenme konusunda nelere dikkat etmeli? Ramazan boyunca beslenme nasıl olmalı? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan uzman diyetisyen Gözde Çelik verdi.

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