11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’de nasıl anlatılıyor? Ramazan ayını nasıl geçirmeli?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor! İl teravih bu akşam kılınacak. Peki Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’de nasıl anlatılıyor? Orucun anlamı nedir? Ramazan ayını nasıl geçirmeli? Fitre nedir? Ne zaman verilmeli? İlahiyatçı yazar Dr. Kamil Yaşaroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı. Yaşaroğlu, "Önemli olan bizim kulluk bilinciyle kulluk şuuruyla oruca odaklanmamız. Bu ibadetin huzurunu hissetmeye çalışmamız." dedi.

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