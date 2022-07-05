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107 kilo eroinle yakalanmıştı, "Doğum günümü cezaevinde geçirdim, bayramı da mı geçireceğim" diyerek ağladı

İHA
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Giriş: 05.07.2022 15:18
Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada, Kocaeli'de polise yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ile oğullarının da aralarında olduğu 4 zanlının yargılanması sürüyor. Savunmasında, olay tarihinde 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirten A.K., "Cezaevine girdiğim için üniversite sınavına giremedim. Doğum günümü cezaevinde geçirdim, bayramı da mı cezaevinde geçireceğim?" sözleriyle gözyaşı döktü.
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