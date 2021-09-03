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10 yıldır emek verdiği kaktüsünü çaldılar

İHA
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Giriş: 03.09.2021 15:58
Bursa'da Cenk Olcayto'nun evinin önünde bulunan saksıdaki kaktüs, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen ay Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde meydana geldi. Cenk Olcayto, evinin önündeki çiçekleri sulamak için çıktığında 10 yıldır baktığı kaktüsün olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Olcayto, iki kişinin saksıdaki kaktüsü çaldığını gördü, ardından da polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Cenk Olcayto, "İki tane yaşını başını almış adam, gelmiş 10 yılda emek vererek büyüttüğüm çiçeğimi çalıyorlar. Ayıptır, günahtır. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın" dedi.
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