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10 bin adım efsanesi yalan oldu!

10 bin adım efsanesi yalan oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 08:33
Yıllardır herkesin dilindeki konulardan biri de "günde 10 bin adım atma" konusu. Özellikle spor yapanlar, kilo vermek isteyenler 10 bini tamamlamak için uzun dakikalar harcayabiliyor. Son araştırma10 bin adımı zor tamamlayanları sevindirecek. Japon bilim adamlarına göre 10 bin adım yerine 30 dakikalık bir yürüyüş sağlıklı yaşam için yeterli.
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10 bin adım efsanesi yalan oldu!
10 bin adım efsanesi yalan oldu!
10 bin adım efsanesi yalan oldu!
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