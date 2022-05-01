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1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar! Yola çıkacaklar dikkat

İHA
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Giriş: 01.05.2022 11:10
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs sebebiyle İstanbul'da kapatılan yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Buna göre; Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılan yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak oldu. Belirlenen alternatif güzergahlar ise Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu oldu.
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