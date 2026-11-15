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Gürcistan-Macaristan maç özeti!
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Gürcistan-Macaristan maç özeti!

UEFA Uluslar B ligi 2. Grup 5. maçında Macaristan, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

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