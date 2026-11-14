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Almanya'dan Sırbistan deplasmanında 3 gollü zafer! İşte maçın özeti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya'dan Sırbistan deplasmanında 3 gollü zafer! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Almanya deplasmanda Sırbistan'ı mağlup etti.

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