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Hollanda-Yunanistan maçında gol yağmuru! Reijnders hat-trick yaptı, Portakallar 7-0 kazandı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hollanda-Yunanistan maçında gol yağmuru! Reijnders hat-trick yaptı, Portakallar 7-0 kazandı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Hollanda evinde Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti.

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