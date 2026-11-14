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Slovenya-İsviçre maçında gol sesi çıkmadı! İşte golsüz mücadelenin özeti
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Slovenya-İsviçre maçında gol sesi çıkmadı! İşte golsüz mücadelenin özeti

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 5. maçında Slovenya sahasında İsviçre ile berabere kaldı.

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