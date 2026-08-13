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Var Mısın Yok Musun'da şaşırtan anlar! 330 bin TL'lik teklifi kabul etti kutusundan servet çıktı

Var Mısın Yok Musun’da heyecan doruğa çıkarken Berna’nın aldığı karar yarışmanın kaderini değiştirdi. Önünde yalnızca 1 TL ve 2 milyon TL ihtimali kalan Berna, büyük riski göze alamayarak bankanın 330 bin TL’lik teklifine “Evet” dedi. Ancak yarışmanın sonunda açılan kutu, stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi. Berna'nın seçtiği 20 numaralı kutudan 2 milyon TL çıkınca, 330 bin TL’lik kararın ardından büyük pişmanlık yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da nokta atışı karar! Bankanın 870 bin TL'lik teklifine "varım" dedi
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Var Mısın Yok Musun'da nokta atışı karar! Bankanın 870 bin TL'lik teklifine "varım" dedi
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