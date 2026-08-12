Var Mısın Yok Musun'da nokta atışı karar! Bankanın 870 bin TL'lik teklifine "varım" dedi

Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun’un yeni bölümünde Nazlı Eda, 5 milyon TL’lik büyük ödül için mücadele etti. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken genç yarışmacı, ödülü kazanması halinde annesiyle dünyayı gezmek istediğini söyledi. Oğlu Sencer ise annesinin büyük ödülü kazanması durumunda kendisine drone alınmasını istedi. Yarışmanın finalinde kritik bir karar veren Eda, riske girmeyerek bankanın 870 bin TL’lik teklifini kabul etti ve yarışmadan mutlu ayrıldı.